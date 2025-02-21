Galatasaray’dan Somca Gıda ile ilgili resmi açıklama!

Galatasaray Spor Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş. ile herhangi bir sponsorluk anlaşmaları olmadığını duyurdu. Kulüp, bu şirketle Galatasaray’ı bağlantılı gösteren kişi ve kurumlara karşı hukuki işlem başlatılacağını belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklaması şu şekilde:

"Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve/veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır. Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır."