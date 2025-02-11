Galatasaray'dan son gün transferleri: Eren Kaya ve Cem Efe Eroğlu’nu kadrosuna kattı!

Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray, Altınordu’dan iki genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip, sol bek Eren Kaya ve kaleci Cem Efe Eroğlu’nun transferini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

17 yaşındaki sol bek Eren Kaya, Altınordu altyapısından yetişti ve bu sezon Türkiye Kupası’nda forma şansı buldu. Ayrıca U15, U16 ve U17 milli takımlarında da oynayarak genç yaşta dikkat çekti. Galatasaray, Altınordu’dan genç kaleci Cem Efe Eroğlu’nu da kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılıların geleceğe yatırım olarak yaptığı bu transferler, kulübün altyapıya verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

Galatasaray’ın iki genç yeteneği ilerleyen yıllarda A takıma kazandırmayı hedeflediği belirtilirken, oyuncuların gelişim süreçlerinin yakından takip edileceği öğrenildi.