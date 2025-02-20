Galatasaray'dan Tahkim Kurulu’na yabancı hakem itirazı
Galatasaray, Süper Lig'in 25. Haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu
Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic görev yapacak. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek.
Galatasaray Kulübü, kritik karşılaşma öncesinde hakem Slavko Vincic’in atanmasını istemediğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) sözlü olarak iletmişti.
Vincic’in derbiye atanmasının ardından Galatasaray yönetimi, hakemin değiştirilmesi için Tahkim Kurulu’na itirazda bulundu. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçında yabancı bir hakemin görev almaması yönünde başvuruda bulundu.