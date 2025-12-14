Galatasaray'dan TFF'ye kupa maçı için tarih başvurusu
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile oynanması planlanan ilk hafta maçının tarihinin değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, 18 Aralık Perşembe günü oynanması öngörülen karşılaşmanın 17 Aralık Çarşamba gününe alınmasını talep etti.
Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile oynanması planlanan ilk hafta karşılaşmasının tarihine ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün, 18 Aralık Perşembe günü oynanması öngörülen müsabakanın 17 Aralık Çarşamba gününe alınmasını talep ettiği öğrenildi.
Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yoğun maç takvimi nedeniyle yapılan başvuru TFF'nin değerlendirmesine sunuldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da dün oynanan Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, kupa maçının tarihine ilişkin rahatsızlığını dile getirmişti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ise 21 Aralık Pazar günü Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak.