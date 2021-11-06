Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu
Galatasaray Kulübü, Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili UEFA'ya kural hatası başvurusu yaptı. Sarı-kırmızılı ekip hükmen galibiyet talebi kabul edilmezse maçın tekrarlanması için UEFA'ya başvuru yaptı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 biten Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili kural hatası başvurusunda bulunduğunu duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır."