Galatasaray’dan ülke puanına kritik katkı

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool karşısında aldığı 1-0’lık galibiyet, yalnızca tur umutlarını artırmakla kalmadı, Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasına da önemli katkı sağladı.

Sarı-kırmızılı ekibin İstanbul’daki zaferinin ardından güncellenen tabloda Türkiye, 51.475 puanla 9’uncu sıradaki yerini korudu. Böylece Türkiye, en yakın takipçisi Çekya ile arasındaki farkı bir miktar daha açarken, ilk 10’daki konumunu sağlamlaştırdı.

İlk 8 hedefi için kritik eşik

Güncel sıralamada Türkiye’nin önünde 61.850 puanla Belçika bulunuyor.

Galatasaray’ın Liverpool karşısında rövanş öncesi avantaj yakalaması, yalnızca sportif açıdan değil, ülke puanı hesabında da Türkiye adına stratejik önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekibin turu geçmesi halinde gelecek ilave puanlar, Türkiye’nin üst sıralara yaklaşmasında etkili olabilecek.

Türkiye 9’uncu sırada

10 Mart itibarıyla güncel UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 şu şekilde oluştu:

İngiltere – 113.130

İtalya – 98.303

İspanya – 92.359

Almanya – 88.688

Fransa – 80.141

Portekiz – 69.266

Hollanda – 67.012

Belçika – 61.850

Türkiye – 51.475

Çekya – 48.325