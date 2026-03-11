Galatasaray’dan ülke puanına kritik katkı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool’u 1-0 mağlup etmesi, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin hanesine kritik puan yazdırdı. Türkiye, 51.475 puanla 9’uncu sıradaki yerini korurken, Çekya ile farkı açtı.
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool karşısında aldığı 1-0’lık galibiyet, yalnızca tur umutlarını artırmakla kalmadı, Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasına da önemli katkı sağladı.
Sarı-kırmızılı ekibin İstanbul’daki zaferinin ardından güncellenen tabloda Türkiye, 51.475 puanla 9’uncu sıradaki yerini korudu. Böylece Türkiye, en yakın takipçisi Çekya ile arasındaki farkı bir miktar daha açarken, ilk 10’daki konumunu sağlamlaştırdı.
İlk 8 hedefi için kritik eşik
Güncel sıralamada Türkiye’nin önünde 61.850 puanla Belçika bulunuyor.
Galatasaray’ın Liverpool karşısında rövanş öncesi avantaj yakalaması, yalnızca sportif açıdan değil, ülke puanı hesabında da Türkiye adına stratejik önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekibin turu geçmesi halinde gelecek ilave puanlar, Türkiye’nin üst sıralara yaklaşmasında etkili olabilecek.
Türkiye 9’uncu sırada
10 Mart itibarıyla güncel UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 şu şekilde oluştu:
İngiltere – 113.130
İtalya – 98.303
İspanya – 92.359
Almanya – 88.688
Fransa – 80.141
Portekiz – 69.266
Hollanda – 67.012
Belçika – 61.850
Türkiye – 51.475
Çekya – 48.325