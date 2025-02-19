Galatasaray'dan yabancı hakem kararı sonrası TFF'ye üç soru!

Süper Lig'in 25'inci haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçta yabancı orta hakemin görev yapacağını açıkladı.

Galatasaray, bugün internet sitesinden yayınladığı açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sert sözlerle eleştirildi.

Açıklamada, 'Türkiye Futbol Federasyonu'nun göreve geldiği günden bugüne kadar tekrar ettiği tutarsızlıklara bir yenisini daha eklediği' öne sürüldü.

Üç soru yönelttiler

Açıklamada TFF ve Hacıosmanoğlu'nun çelişkilerinin kulübü şaşırtmadığı belirtilerek "TFF'nin, kritik maçımıza 1 saat kala, onayımız alınmadan, yapmış oldukları daveti bir reklam çalışması gibi basına sunması da kimin samimi olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır" dendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Diğer taraftan pazartesi günü oynanacak maçımıza yabancı bir hakem atanacağı TFF Başkanı’nın bugün yaptığı basın açıklamasında duyurulmuştur.

Bu vesileyle TFF’ye aşağıdaki soruları yöneltiyoruz:

1. Bahsi geçen hakem MHK Talimatı gereği 2024 – 2025 sezonuna dair lisans çıkartmış, vize ücretini yatırmış ve İl Hakem Kurulu’na bu evraklarını ibraz etmiş midir?

2. Muhtemel yabancı hakem 2 Ocak 2025 tarihinde ilan edilen Üst Klasman Hakemi Kadro Listesi’nin içinde yer almış mıdır?

3. Yine MHK Talimatı uyarınca müsabakalarda görev alabilecek yabancı hakemler belirlenirken en basit şekil şart olan kursa katılım sağlamış mıdır?

Bu soruların yanıtları açıkta dururken kimler tarafından ısmarlandığı hepimizce malum olan hakem isimleri üzerinden yapılan ön hazırlıkları görüyoruz. Tüm çalışmaların bu maçta rakibimizin lehine bir sonuç yaratmak, eğer bu olmazsa, daha önce örneklerini yaşadığımız gibi, maçı bitirtmeme çabası olduğunun farkındayız.

'Son kez uyarıyoruz'

Türk spor kamuoyunu planlanmış bu organize kötülüğe, kardeşi kardeşe kırdırma çabasına karşı yek vücut olmaya davet ediyoruz. Taraftarlarımızdan tek ricamız, bu provokasyonlara karşı sakin kalarak, tüm enerjilerini sahadaki takımımıza destek vermeye harcamalarıdır.

Adalet elbet yerini bulacak, sonunda yine iyiler kazanacaktır! Türkiye Futbol Federasyonu’nu, eğer gerçekten futbolun amiri ise, birilerinin her istediğini yapmak yerine tüm kulüpler için adaleti getirmeleri gerektiği konusunda son kez uyarıyoruz. Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın, daha fazla kaos yaratmaktan vazgeçin, Türk futbolu için gerekeni yapın!"