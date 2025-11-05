Google Haberler

Galatasaray'ın Ajax karşısındaki 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

İlk 11'ler

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Osimhen

