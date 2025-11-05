Galatasaray'ın Ajax karşısındaki 11'i belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.
İlk 11'ler
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Osimhen
