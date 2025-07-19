Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray Futbol Takımı’nın 2025-2026 sezonu öncesi gerçekleştireceği Avusturya kampı için kadro belli oldu. Sarı-kırmızılılar, öğle saatlerinde Avusturya’ya hareket ederek 23 Temmuz’a kadar Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak.

Hazırlık süreci kapsamında Summer Series Upper Austria turnuvasına katılacak olan Galatasaray, Raiffeisen Arena’da iki özel maça çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, 20 Temmuz’da Admira Wacker ile, 23 Temmuz’da ise İtalya temsilcisi Cagliari Calcio ile karşı karşıya gelecek.

Avusturya kampının tamamlanmasının ardından çalışmalarına İstanbul’da devam edecek Galatasaray, bu etapta Match PR organizasyonuyla düzenlenecek iki özel maç oynayacak. 26 Temmuz’da Fransız ekibi RC Strasbourg, 2 Ağustos’ta ise İtalyan temsilcisi Lazio, RAMS Park’ta Galatasaray’ın rakipleri olacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolo Zaniolo, Przemyslaw Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir.