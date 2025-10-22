Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşısındaki 11'i belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile evinde oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ise maça şu 11 ile çıkacak:
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen.
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Hauge, Hogh
