Galatasaray'ın derbi hedefi 3 puan

21 Ekim 2017

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak lider Galatasaray, galibiyete kilitlendi.

Lige iyi bir başlangıç yaparak ilk 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisinde de başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor.

Derbi öncesi Fenerbahçe ile arasında 8 puan fark bulunan Galatasaray, üst üste kritik maçlar oynayacağı bu dönemi en az kayıpla atlatmanın hesaplarını yapıyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Tolga ve Rodrigues'in durumu

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues'in durumu Fenerbahçe müsabakası öncesi belirsizliğini koruyor.

Sakatlığı nedeniyle son 2 lig maçında forma giyemeyen Tolga Ciğerci ile ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Rodrigues için sağlık heyeti yoğun bir tedavi programı uyguladı.

Her iki oyuncunun durumuyla ilgili sağlık raporunun teknik heyete iletildiği, son çalışmanın ardından bu isimlerle ilgili kararın verileceği bildirildi.

Ligde 12 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi Süper Lig'deki son 12 maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 12 karşılaşmada 11 galibiyet ve 1 beraberlikle rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Geride kalan sezonun son 4 maçını da kazanan Galatasaray, bu sezonki 8 karşılaşmada ise 7 galibiyet ile 1 beraberlik aldı.

Serdar Aziz ceza sınırında

Sarı-kırmızılı takımda derbi maç öncesi tecrübeli sevunma oyuncusu Serdar Aziz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kartı bulunan Serdar Aziz, Fenerbahçe maçında da sarı kart görmesi durumunda, 10. haftadaki Trabzonspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Muhtemel 11

Teknik direktör Igor Tudor'un Fenerbahçe karşısında sahaya sürmesi beklenen ilk 11 şöyle:

Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Tolga Ciğerci (Selçuk İnan), Gomis.

Kaynak: AA