Galatasaray'ın efsanesi Muslera, Türkiye'den ayrıldı

Galatasaray’daki kariyerini sonlandıran Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, İstanbul’dan ayrıldı. Tecrübeli file bekçisi, İstanbul Havalimanı'ndan Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e hareket etti.

Basın mensuplarını atlatarak görüntü vermeyen Muslera, Türkiye’de geçirdiği 14 sezon boyunca Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kurdu.

2011 yılında transfer olduğu sarı-kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası zaferi yaşayan Muslera, kulüp tarihinin en fazla kupa kazanan kalecilerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Muslera’nın gelecekte futbol kariyerine nerede devam edeceği henüz netlik kazanmazken, Galatasaray camiasında büyük bir boşluk bıraktı.