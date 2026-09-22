Galatasaray'ın eski yıldızı hatıralarını bir bir satıyor

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Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, futbolculuk kariyerinden kalan önemli hatıralarının bir bölümünü açık artırmada satışa çıkardı.

Müzayedede, Hollandalı eski futbolcunun 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı oynanan karşılaşmadan kalan maç topu 6 bin 124 euroya satıldı. Sneijder'in kazandığı gümüş top ödülü ise 19 bin 1 euroya alıcı buldu.

Dünya Kupası madalyalarını da sattı

Açık artırmada Sneijder'in 2014 Dünya Kupası'nda aldığı bronz madalya 6 bin 500 euroya yeni sahibine giderken, turnuvaya ait katılım madalyası da bin 42 euroya satıldı.

Sneijder, söz konusu dört parçanın satışından toplam 32 bin 667 euro gelir elde etti.

42 yaşındaki futbol adamının kariyerinden kalan değerli parçaları neden satışa çıkardığı tartışılırken, geçmişte yaşadığı büyük çaplı maddi kayıp da yeniden gündeme geldi.

İstanbul'daki yatırımında milyonlarca euro kaybetti

"Leergeld" adlı podcast serisinde aktarılan bilgilere göre Sneijder, bir dönem İstanbul'daki bir gayrimenkul projesine 2 ila 3 milyon euro arasında yatırım yaptı.

Ancak projenin arkasında organize bir suç örgütünün bulunduğunun ortaya çıkmasıyla yatırımın Sneijder açısından ciddi bir maddi kayba dönüştüğü belirtildi. Eski futbolcunun parasını geri alabilmek için hukuki süreç başlattığı ve avukat tuttuğu aktarılmıştı.

Ronaldo'nun forması da açık artırmaya çıkacak

Sneijder'in özel koleksiyonundaki parçaları satmayı sürdüreceği belirtiliyor. Hollandalı eski yıldızın, 2013 yılında oynanan Galatasaray-Real Madrid Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Cristiano Ronaldo'dan aldığı formayı da yakın zamanda açık artırmaya çıkarmasının beklendiği kaydedildi.