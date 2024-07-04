Galatasaray'ın formasına yeni sponsor: 3,7 milyon Euro ödeyecek
Süper Lig takımlarından Galatasaray, yeni sol kol forma sponsorunu duyurdu. İki sezon sürecek sponsorluk için Arkham Intelligence şirketi toplamda 3,7 milyon Euro para ödeyecek.
AA
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray Kulübü, bugün yazılı açıklama yaparak yeni sponsorunu duyurdu.
Buna göre sarı-kırmızılı ekip ile Arkham Intelligence Inc. arasında Galatasaray Futbol A Takımı'nın forma sol kol reklamında Arkham markasının kullanılması konusunda anlaşmaya varıldı.
2024-2025 sezonundan başlayarak toplamda 2 sezon sürecek sponsorluk sözleşmesi kapsamında Galatasaray'a 3,7 milyon Euro artı KDV ödenecek.