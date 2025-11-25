Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika’nın güçlü ekibi Union Saint-Gilloise’yi konuk ediyor. Sarı-Kırmızılıların sahaya çıkacağı ilk 11'i belli oldu.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak mücadele 20.45’te başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un ise Union Saint-Gilloise karşısındaki ilk 11 tercihi şu şekilde oldu:
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi
Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Florucz, Van de Perre, Niang, David, Ait El Hadj
