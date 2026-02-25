Google Haberler

Galatasaray'ın Juventus maçı ilk 11'i belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi on 16 turu play-off turu rövanş karşılaşmalarından Juventus-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 play-off turu rövanş mücadeleleriyle devam ediyor. Organizasyondaki tek temsilcimiz Galatasaray, Allianz Stadyumu'nda İtalyan devi Juventus'a konuk oluyor.

RAMS Park'ta oynanan ilk maçta sarı-kırmızılılar, rakibini 5-2 mağlup ederek son 16 yolunda büyük avantaj yakaladı.

Bu eşleşmede turu geçen taraf, Liverpool veya Tottenham'ın rakibi olacak.

İşte ilk 11'ler

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan Yıldız

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Sara, Lang, Osimhen

