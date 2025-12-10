Galatasaray'ın maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi: UEFA sıralamasında Türkiye nerede?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Monaco’ya 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi’nde oynadığı 6 maçın 3’ünden galibiyet, 3’ünden mağlubiyetle ayrıldı. Bu skorla birlikte ilk 8 hedefi bir adım daha uzaklaştı. Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının tamamlanmasıyla UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları başladı. Organizasyonda dün gece toplam 9 mücadele oynandı.

Temsilcimiz Galatasaray mağlup

Fransa temsilcisi Monaco’ya konuk olan Galatasaray, Folarin Balogun’un 68. dakikadaki golüne engel olamayarak sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kaleci Uğurcan Çakır ise 50. dakikada Denis Zakaria’nın penaltısını kurtararak takımını oyunda tuttu.

Devler Ligi'nde diğer sonuçlar

Zor bir dönem geçiren Liverpool, 88. dakikada Dominik Szoboszlai’nin penaltıdan attığı golle Inter’i deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Inter’de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 11. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Almanya temsilcisi Bayern Münih, sahasında Sporting karşısında Joshua Kimmich'in kendi ağlarına gönderdiği golle geri düşmesine rağmen, Serge Gnabry, Lennart Karl ve Jonathan Tah’ın golleriyle maçı 3-1 kazanmayı bildi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından ülke puanı tabloları da güncellenmiş oldu:

İngiltere: 102 bin 116

İtalya: 90 bin 802

İspanya: 84 bin 703

Almanya: 81 bin 259

Fransa: 73 bin 961

Hollanda: 64 bin 700

Portekiz: 62 bin 066

Belçika: 57 bin 750

TÜRKİYE: 47 bin 400

Çekya: 44 bin 300

Yunanistan: 41 bin 712

Polonya: 40 bin 375