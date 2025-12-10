Galatasaray'ın maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi: UEFA sıralamasında Türkiye nerede?

Galatasaray'ın maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Monaco'ya 1-0 yenilerek ilk 8 hedefinden uzaklaştı. Gecenin diğer maçlarında Liverpool son dakikada kazandı, Bayern Münih geri dönerek galip geldi. Karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri…
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Monaco’ya 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi’nde oynadığı 6 maçın 3’ünden galibiyet, 3’ünden mağlubiyetle ayrıldı. Bu skorla birlikte ilk 8 hedefi bir adım daha uzaklaştı. Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının tamamlanmasıyla UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları başladı. Organizasyonda dün gece toplam 9 mücadele oynandı.
Temsilcimiz Galatasaray mağlup
Fransa temsilcisi Monaco’ya konuk olan Galatasaray, Folarin Balogun’un 68. dakikadaki golüne engel olamayarak sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kaleci Uğurcan Çakır ise 50. dakikada Denis Zakaria’nın penaltısını kurtararak takımını oyunda tuttu.
Devler Ligi'nde diğer sonuçlar
Zor bir dönem geçiren Liverpool, 88. dakikada Dominik Szoboszlai’nin penaltıdan attığı golle Inter’i deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Inter’de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 11. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu terk etmek zorunda kaldı.
Almanya temsilcisi Bayern Münih, sahasında Sporting karşısında Joshua Kimmich'in kendi ağlarına gönderdiği golle geri düşmesine rağmen, Serge Gnabry, Lennart Karl ve Jonathan Tah’ın golleriyle maçı 3-1 kazanmayı bildi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından ülke puanı tabloları da güncellenmiş oldu:
İngiltere: 102 bin 116
İtalya: 90 bin 802
İspanya: 84 bin 703
Almanya: 81 bin 259
Fransa: 73 bin 961
Hollanda: 64 bin 700
Portekiz: 62 bin 066
Belçika: 57 bin 750
TÜRKİYE: 47 bin 400
Çekya: 44 bin 300
Yunanistan: 41 bin 712
Polonya: 40 bin 375