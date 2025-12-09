Google Haberler

Galatasaray'ın Monaco karşısındaki 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekibin sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Galatasaray'ın Monaco karşısındaki 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray'ın Monaco karşısındaki 11'i belli oldu.

Okan Buruk'un ilk 11 tercihi şu şekilde:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sara, Sane, Barış, Osimhen

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar