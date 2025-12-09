Galatasaray'ın Monaco karşısındaki 11'i belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekibin sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
Okan Buruk'un ilk 11 tercihi şu şekilde:
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sara, Sane, Barış, Osimhen
Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun
