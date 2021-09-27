Galatasaray'ın NFT koleksiyonu 1 Ekim'de arz ediliyor

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliğine gitti.

Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edilecek.

Koleksiyon, Türkiye'deki ilk spor kulübü NFT koleksiyonu olma özelliği taşıyor. Dünyada da kulübünün kurucusu adına çıkarılan ilk NFT koleksiyonu olacak.

NFT nasıl satın alınacak?

Her NFT arzının Galatasaray ve Shirtum'un web sitelerinde özel bir açılış sayfası olacak.

Taraftarlar, NFT'nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT'yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem bir tarihi anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacak.

İlk bölümü 1 Ekim'de arz edilecek olan ve Legendary, Mythical ve Iconic bölümlerinden oluşacak olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT'nin arkasında ilgili görsel içeriği olacak ve bölüme bağlı olarak görsel içerikleri farklılaşacak.

Kategorilerin her biri, NFT'nin nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak.

1 Ekim tarihinde ilk bölümü arz edilecek ilk NFT koleksiyonunu diğer iki bölümü 8 ve 15 Ekim tarihlerinde arz edilecek.