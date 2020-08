Galatasaray'ın rakibi belli oldu

31 Ağustos 2020

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde düzenlenen kura çekimi sonrasında UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Kupası 2. ön eleme turunda mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi Azerbaycan temsilcisi Neftchi Baku oldu.

Tek maç üzerinden oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşmalar 17 Eylül'de oynanacak.

İşte UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu eşleşmeleri:

Inter Escaldes (AND) - Dundalk (IRL)

KuPS (FIN) - Slovan Bratislava (SVK)

Linfield (NIR) - Floriana (MLT)

Riga (LVA) - Tre Fiori (SMR)

Djurgården (SWE) - Europa (GIB)

Flora Tallinn (EST) - KR Reykjavík (ISL)

Sileks (MKD) - Drita (KOS)

Astana (KAZ) - Budućnost Podgorica (MNE)

Ararat-Armenia (ARM) - Fola Esch (LUX)

Connah's Quay Nomads (WAL) - Dinamo Tbilisi (GEO)

Hammarby (SWE) - Lech (POL)

Kaysar Kyzylorda (KAZ) - APOEL (CYP) Nõmme Kalju (EST) / Mura (SVN) v AGF Aarhus (DEN)

Maccabi Haifa (ISR) / Željezničar (BIH) - Kairat Almaty (KAZ)

Locomotive Tbilisi (GEO) - Dynamo Moskva (RUS)

B36 Tórshavn (FRO) - TNS (WAL)

Coleraine (NIR) - Motherwell (SCO)

IFK Göteborg (SWE) - Copenhagen (DEN)

Bačka Topola (SRB) - FCSB (ROU)

Teuta (ALB) - Granada (ESP)

OFI Crete (GRE) - Apollon Limassol (CYP)

Progrès (LUX) - Willem II (NED)

Viking (NOR) - Aberdeen (SCO)

Bala (WAL) - Standard Liège (BEL)

Sfintul Gheorghe Suruceni (MDA) - Partizan (SRB)

CSKA-Sofia (BUL) - BATE Borisov (BLR)

Botoşani (ROU) - Shkëndija (MKD)

Lokomotiv Plovdiv (BUL) - Tottenham (ENG)

Laç (ALB) - Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Aris (GRE) - Kolos Kovalivka (UKR)

Budapest Honvéd (HUN) - Malmö (SWE)

Ventspils (LVA) - Rosenborg (NOR)

Riteriai (LTU) - Slovan Liberec (CZE)

Lincoln Red Imps (GIB) - Rangers (SCO)

Servette (SUI) - Reims (FRA)

Borac Banja Luka (BIH) - Rio Ave (POR)

Renova (MKD) - Hajduk Split (CRO)

Olimpija Ljubljana (SVN) - Zrinjski (BIH)

Kukës (ALB) - Wolfsburg (GER)

Dunajská Streda (SVK) - Jablonec (CZE)

Piast Gliwice (POL) - Hartberg (AUT)

Osijek (CRO) - Basel (SUI)

Shamrock Rovers (IRL) - AC Milan (ITA)

Hibernians (MLT) - Fehérvár (HUN)

Bodø/Glimt (NOR) - Žalgiris Vilnius (LTU)