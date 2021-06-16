Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven'u tanıyalım

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği PSV, ülkesi Hollanda'nın en başarılı 3 takımından biri olarak dikkati çekiyor.

Eindhoven kentinde 1913'te kurulan PSV, 108 yıllık geçmişinde Avrupa'da 1'er kez Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası şampiyonlukları yaşadı. Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 24 kez şampiyonluk ipini göğüsleyen kırmızı-beyazlı takım, 9 kez Hollanda Kupası, 11 kez de Hollanda Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden PSV, Eredivisie'de 26 kez şampiyon olan Ajax'ın ardından 24 şampiyonlukla en başarılı 2. takım konumunda. PSV'yi 15 şampiyonlukla Feyenoord izledi.

Eredivisie'de son şampiyonluğunu 2017-2018 sezonunda yaşayan PSV, son 3 sezonda 2 kez ikinci, 1 kez de dördüncü oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezonu şampiyon Ajax'ın 16 puan gerisinde 2. sırada bitirdi.

2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Hollanda temsilcisi, İspanya'nın Granada, Yunanistan'ın PAOK ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Omonia takımlarının da yer aldığı E Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. PSV, bu turda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a elenerek Avrupa'ya veda etti.

Golcüsü Malen

Alman teknik adam Roger Schmidt'in yönettiği PSV'de en dikkati çeken oyuncu Donyell Malen.

Geçen sezon PSV formasıyla Eredivisie'de 32, UEFA Avrupa Ligi'nde de 10 maça çıkan 22 yaşındaki santrfor, bu 2 kulvarda 26 kez fileleri havalandırdı. Malen, Eredivisie'de 19, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 kez gol sevinci yaşadı.

Malen'i Eredivisie'de 11 gol atan İsrailli Eran Zhavi, 7'şer kez gol sevinci yaşayan Nijerya asıllı İngiliz Noni Madueke ile Hollandalı Cody Gakpo izledi.

Bu futbolcular haricinde PSV'nin kadrosunda sağ bek Denzel Dumfries, sol bek Philipp Max, orta saha Mario Götze gibi önemli futbolcular bulunuyor.

PSV, maçlarını Eindhoven kentindeki 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadı'nda oynuyor.

1987-88 sezonunda Avrupa'nın en büyüğü oldu

PSV, tarihindeki en önemli başarıyı 1987-1988 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanarak elde etti.

Söz konusu sezonda 1. turda Galatasaray'ı eleyen Hollanda ekibi, finalde Portekiz'in Benfica takımını penaltılarla geçerek kupaya uzandı. Zafere giderken Şampiyon Kulüpler Kupası'nda sadece 1 kez mağlup olan PSV, onu da İstanbul'da Galatasaray'a karşı 2-0'lık skorla yaşadı.

Galatasaray ile 6 kez karşılaştı

PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti.

İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi.

Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Hollanda temsilcisi 10 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, PSV ile deplasmanda yaptığı 3 maçta rakibine üstünlük kuramazken, sahasındaki 3 maçın 2'sini kazanıp 1'ini kaybetti.

Ryan Babel eşleşmeyi değerlendirdi

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği PSV'nin güçlü bir rakip olduğunu kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da yapılan antrenman öncesinde Babel, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Teknik adamın henüz belli olmadığına değinen Babel, "Yeni bir hocamız olacak veya mevcut hocamızla devam edeceğiz. Ancak bizim öncelikli olarak bir takım inşa etmemiz gerekiyor. Bunun için de birkaç haftamız var. Önümüzde önemli bir maç olduğunu unutmamamız gerekiyor." diye konuştu.

Ülkesinin takımı olan PSV'yi değerlendiren 34 yaşındaki hücum oyuncusu, "PSV, iyi bir takım. Her zaman kupa almak için mücadele ediyorlar. Geçen sene alamadılar ancak bunun için çok fazla istekleri var. Onun için zorlu bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Ryan Babel, iki takımın avantaj ve dezavantajlarıyla ilgili, "Geçen sezona göre PSV'de değişiklikler oldu. Hocalarını değiştirdiler. Kendisi Hollandalı değil ve bundan dolayı farklı bir mantalitede olacaklar. Genç oyuncuları çok fazla. Onlar da kendilerini göstermek isteyeceklerdir. İyi bir takımla karşılaşacağız. Bizim de buna karşılık iyi hazırlanmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Ajax ve Liverpool formalarıyla PSV'ye karşı iyi maçlar oynadığının hatırlatılması üzerine Babel, "PSV maçlarında güzel anılarım var. Ancak bunlar uzun zaman önce yaşandı. Şimdi farklı bir zamandayız. Şimdiye odaklanmamız lazım. Önümüzde hazırlanmak için birkaç haftamız var." değerlendirmesinde bulundu.

Babel, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı ile ilgili de "Türk Milli Takımı'na iyi dileklerimi gönderiyorum. Orada oynayan Galatasaraylı takım arkadaşlarım var. Onlar da sahaya çıkıp kendilerini göstermeli. Kendilerine bol şansı diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.