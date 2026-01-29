Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında kazandığı para belli oldu

Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda 2-0 kaybettiği Manchester City karşılaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 10 puanla ilk 24 takım arasına girerek play-off turuna yükselmeyi başardı.

Katılım ve performansla 33 milyon Euro kazandı

Devler Ligi’nde 8 maçta elde edilen 3 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda Galatasaray, performans primlerinden toplam 7 milyon euro (yaklaşık 365 milyon TL) gelir elde etti. Play-off’a kalınmasıyla birlikte kasaya ayrıca 1 milyon euro daha girdi.

UEFA’dan katılım payı olarak 25 milyon 991 bin euro kazanan sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi’nden elde ettiği toplam gelir 33 milyon 991 bin euroya (yaklaşık 1 milyar 773 milyon TL) ulaştı.

Play-off turunda Galatasaray’ın rakibi Atletico Madrid ya da Juventus olacak. Temsilcimizin bu turu geçerek son 16’ya kalması halinde 11 milyon euro daha gelir elde etmesi bekleniyor.