Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu: Yeni transfer listede yok
Ara transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi listesi açıklandı. Sarı-kırmızılı ekipte Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey kadroya dahil edilirken, Renato Nhaga, Can Armando Güner ve Arda Ünyay liste dışında kaldı.
Yeni transferler listeye giremedi
Sarı-kırmızılı ekip, yeni transferlerden Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey’i listeye dahil ederken, Renato Nhaga, Can Armando Güner ile Arda Ünyay Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı.
İşte Galatasaray’ın UEFA listesi:
Uğurcan Çakır, İsmail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yáser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.