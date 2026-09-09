Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mesaisi başlıyor: İlk rakip Sporting

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun perdesini Portekiz'de açıyor.

Geçen sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselen sarı-kırmızılı ekip, 2026-27 sezonunun lig aşamasındaki ilk maçında Sporting'e konuk olacak.

Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.

Sporting-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Sporting-Galatasaray karşılaşması TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yaptı. İlk haftada Arca Çorum FK ile berabere kalan Galatasaray, ardından Erzurumspor FK, Göztepe ve Başakşehir karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı. Okan Buruk'un ekibi böylece bu sezon çıktığı 4 resmi maçta yenilgi yaşamadı.

Sporting de Portekiz Ligi'ndeki ilk 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sezona namağlup başladı.

Galatasaray'da 3 önemli eksik

Galatasaray, Sporting deplasmanına üç önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Başakşehir karşılaşmasında kasığından sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan Wilfried Singo forma giyemeyecek.

UEFA kadrosunda bulunmayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği mücadelede görev alamayacak.

Leao eski takımına karşı

Karşılaşmanın dikkat çeken isimlerinden biri Rafael Leao olacak. Sporting altyapısında yetişen Portekizli yıldız, 2018'de kulüpten ayrılmasının ardından ilk kez eski takımına rakip olacak.

Sporting'e 9 yaşında katılan ve yaklaşık 10 yıl kulübün çatısı altında kalan Leao, 8 yıl sonra bu kez Galatasaray formasıyla Jose Alvalade Stadı'na çıkacak.

Galatasaray geçen sezon son 16'ya yükseldi

Galatasaray, geçen sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmişti. Juventus'u play-off'ta saf dışı bırakan sarı-kırmızılılar, son 16 turunda Liverpool'a elenmişti.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon geçen yılki Avrupa performansının üzerine çıkmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip lig aşamasında Sporting'in yanı sıra Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile karşılaşacak.

Sporting-Galatasaray muhtemel 11'leri

Sporting: Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inacio, Debast, Araujo; Doumbia, Sergi Altimira; Catamo, Zalazar, Flavio Gonçalves; Suarez.

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs; Gabriel Sara, Torreira; Yunus Akgün, Batrakov, Sane; Barış Alper Yılmaz.