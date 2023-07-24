Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.

Buna göre Galatasaray, 2. eleme turunu geçmesi halinde Ludogorets (Bulgaristan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu:

Rakow (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) – Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)/BATE Borisov (Belarus)

Zrinjski (Bosna Hersek)/Slovan Bratislava (Slovakya) – Sheriff (Moldova)/Maccabi Haifa (İsrail)

AEK (Yunanistan) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Astana (Kazakistan)

Ludogorets (Bulgaristan)/Olimpija Ljubljana (Slovenya) – Zalgiris (Litvanya)/Galatasaray

Breidablik (İzlanda)/Kopenhag (Danimarka) – Sparta Prag (Çekya)

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Hacken (İsveç) – Helsinki (Finlandiya)/Molde (Norveç)