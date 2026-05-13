Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında saha içi bilet 19 bin lira

Galatasaray, kulüp tarihindeki 26. lig şampiyonluğunu büyük bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonluk etkinliğinin 15 Mayıs Cuma günü İstanbul’daki RAMS Park’ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kulübün açıkladığı bilet fiyatları ise dikkat çekti. Taraftarların saha içinde kutlamalara katılabilmesi için belirlenen özel paketlerin fiyatı 19 bin Türk lirası olurken, en düşük bilet fiyatı kale arkası tribünleri için 190 lira olarak açıklandı.

Galatasaray ayrıca saha içi paket satın alan taraftarlara özel ürün kampanyası düzenleneceğini duyurdu. Paket sahipleri, kulübün resmi mağazası üzerinden özel şampiyonluk ürünlerini ücretsiz alabilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada etkinlik alanındaki yerlerin numarasız olacağı, yiyecek ve içecek hizmetlerinin biletlere dahil olmadığı ve stadyum otoparkının yalnızca sezonluk otopark kartı sahiplerine açık olacağı belirtildi.