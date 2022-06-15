Galatasaray'ın şubelerdeki görev dağılımı açıklandı
Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetimin şubelerdeki görev dağılımı belli oldu.
Kulübün internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre olağanüstü seçimli genel kurul neticesinde yönetimi devralan 91. Yönetim Kurulunun şubelerdeki görev bölümü şu şekilde:
Erkek basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Can Natan
Kadın basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil
Tekerlekli sandalye basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Rıza Morova
Kadın voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz
Erkek voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz
Yelken: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz
Kürek: Metin Öztürk, Rıza Morova
Sutopu: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz
Yüzme: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz
Otizm yüzme şubesi: Rıza Morova
Atletizm: Rıza Morova, Dikran Gülmezgil
Judo: Emir Aral, Dikran Gülmezgil
Binicilik: Cemal Özgörkey
Briç: Mehmet Cibara
Espor: Emir Aral
Satranç: Cansu Ak