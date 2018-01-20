Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

20 Ocak 2018

Galatasaray Kulübünün 100. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul bugün toplandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz'in başkanlık yarışı verdi.

3416 üyenin oy kullandığı seçim sonrasında sandıklar açıldı ve bin 703 alarak, bin 623 oy alan Özbek'i geride bırakan Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın 37. başkanı oldu. Dursun Özbek, Mustafa Cengiz'i tebrik ederek salondan ayrıldı.

Özbek, 2 koltuk birden kaybetti

Sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü genel kurulunda başkanlık yarışını kazanamayan Dursun Özbek, 2 koltuk birden kaybetti.

Galatasaray Kulübü Başkanlığını Mustafa Cengiz'e kaptıran Özbek, aynı anda yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini de bırakmak durumunda kalacak.

İşte Mustafa Cengiz'in ilk sözleri:

- Değerli Galatasaraylılar, tekrar aynı sözleri etmek istiyorum. Mevlam ne eylerse güzel eyler. Her şeyin hayırlısı olsun. Bugün burada sizler, Galatasaray tarihinde bir ilki yaşattınız. İlk kez başkanın girdiği seçimde diğer aday seçim kazandı.

- İlk defa sanırım 5 sandıktan sonra geriden gelen bir aday seçimi kazandı. Siz bir çığır açtınız. Samimi olarak söylüyorum, çok teşekkür ederim. Ben Galatasaray'da sıradan bir neferim. Hizmet için buraya geldim. Sizlerin yüreği, sizlerin aklıyım. Siz ne iseniz oyum