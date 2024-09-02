Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen kimdir?

Galatasaray, Napoli'de kadro dışı bırakılan Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in transferini bitirdi. Chelsea ve Napoli'nin bonservis görüşmelerinde anlaşma sağlayamaması ve transfer olmaya sıcak bakmadığı Suudi Arabistan'daki taliplerinin de geri çekilmesi üzerine ortada kalan Osimhen, Serie A oyuncu listesine de kaydedilmemişti. Kiralık olarak Galatasaray'da forma giymesi beklenen Osimhen ile birçok soru da yanıt arıyor. Peki, Victor Osimhen kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Victor Osimhen kimdir?

Victor Osimhen, 29 Aralık 1998 yılında Nijerya'nın Lagos kentinde doğdu. Forvet pozisyonunda oynayan Osimhen, hızı, atletizmi ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.

Futbol kariyerine Nijerya'nın yerel takımlarında başladıktan sonra, Avrupa'da dikkat çekti ve 2017'de Wolfsburg'a transfer oldu. Almanya'da geçirdiği iki sezonun ardından, 2018'de Belçika'nın Charleroi takımına kiralandı. Buradaki başarılı performansı, 2019'da Fransa'nın Lille kulübüne transfer olmasını sağladı.

Lille'de gösterdiği etkileyici performansın ardından 2020 yılında, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer oldu. Napoli'de kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Osimhen, ayrıca Nijerya milli takımıyla da sahaya çıkmaktadır ve genç yaşına rağmen birçok uluslararası turnuvada boy göstermiştir. 2021'de Afrika Uluslar Kupası elemelerinde attığı gollerle Nijerya'nın turnuvaya katılmasına büyük katkı sağladı.