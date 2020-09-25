Galatasaray'ın yıldız adayı takımdan ayrıldı
Türk futbolunun gelecek vaadeden isimlerinden Yunus Akgün, Adana Demirspor'a kiralandı.
Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün'ün sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/uaj2APt1KB— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 25, 2020
Takımımız Galatasaray’dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Akgün’ü bir yıllığına kiralamıştır.📸 pic.twitter.com/JM8pVrxFtE— Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) September 25, 2020