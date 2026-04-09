Galatasaray’la anılan Hakan Çalhanoğlu için Inter kararını verdi

İtalya’da çıkan haberlere göre Inter, sözleşmesinde son 18 aya giren Hakan Çalhanoğlu için yeni sözleşme görüşmelerine hazırlanıyor. Serie A’da sezonun son bölümüne girilirken kulübün, teknik heyetin raporu doğrultusunda deneyimli orta sahayı kadroda tutmak istiyor.

La Gazzetta dello Sport kaynaklı haberlerde, Hakan’ın özellikle oyun kurulumundaki rolü ve merkezdeki liderliği nedeniyle Inter’in gelecek planlamasında önemli bir yer tuttuğu ifade ediliyor. Ocak ayında ise kulübün oyuncuyu satmayı düşünmediği ve kontrat görüşmelerini sezon sonuna bıraktığı aktarılmıştı.

Yeni sözleşmede maaş indirimi gündemde

Haberde, Inter’in Hakan Çalhanoğlu’na yeni sözleşme önerirken mevcut 6,5 milyon euroluk net yıllık maaşında indirime gitmesini talep edebileceği öne sürüldü.

Galatasaray ilgisi sürüyor, ancak resmi teklif yok

Hakan Çalhanoğlu’nun adının uzun süredir Galatasaray ile anıldığı biliniyor. İtalyan basınında daha önce yer alan haberlerde, sarı-kırmızılıların oyuncuya ilgisinin bulunduğu ancak özellikle ara transfer döneminde Inter’e resmi bir yazılı teklif ulaşmadığı belirtilmişti.

Mart 2026 tarihli haberlerde de Galatasaray’ın yaz transfer dönemi için ilgisini koruduğu, Inter’in ise olası bir satışta bonservis beklentisini gündemde tuttuğu aktarılmıştı.