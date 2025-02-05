Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, 'bilinçi kart görmek' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen takımları duyurdu. Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK deplasmanında "bilinçli kart görmesi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen takımları ve oyuncuları açıkladı.
Galatasaraylı stoper Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig’de oynanan Gaziantep FK-Galatasaray maçında "bilinçli kart görmek" gerekçesiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.
Bardakcı, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşerek, Süper Lig’in bir sonraki haftasında oynanacak maçı kaçıracaktı.
"Bilinçli kart görmek" nedeniyle 2 maç ceza alması halinde Bardakcı, Adana Demirspor maçı yanı sıra Çaykur Rizespor deplasmanında da yer almayacak.