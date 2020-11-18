Galip gelen takıma 2 milyon 250 bin TL

Ceyhun KUBURLU

Yayıncı kuruluş Digiturk ve Süper Lig'de mücadele eden kulüpler arasında süren yayın gelirleri pazarlığı sonuçlandı. 21 kulüp bu sezon 2.7 milyar TL’ye yakın gelir elde edecek. Performans primleri de kulüplerin en çok merak ettiği konuların başında geliyordu. Buna göre galip gelen kulüpler 2 milyon 250 bin TL kazanacak. Beraberlik durumunda bu rakam 1 milyon 125 bin TL olacak. 2020/21 sezonunu şampiyon tamamlayan kulüp kasasına 190 milyon liraya yakın bir para koyacak. Lig sonuncusu olan takım ise 60 milyon lira kazanacak. Bu rakamlar alacakları puanlara göre değişkenlik gösterecek. Mayıs ayı itibariyle 21 kulübün kasasına toplamda 2.7 milyar liraya yakın para girecek.

Nasıl dağıtılacak?

Yayın gelirleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın belirlediği performans sistemine göre dağıtılacak. Bu alanda tüm kulüplere katılım payı olarak sezon başında 36 milyon liralık ödeme yapıldı. Bundan sonra gelirleri kulüplerin performansları belirleyecek. Ligde ilk 6'ya giren her takıma bonuslar ödenecek. Ligi zirvede bitiren takım 1'incilik ödülü olarak 40 milyon lira alırken, 2'nci takım performans primlerinin yanı sıra 32 milyon lirayı da kasasına koyacak. 3'üncülük ödülü 24 milyon lira olurken, 4’cülük ödülü 16 milyon, 5'incilik 8 milyon, 6'ncılık ise 3 milyon lira.