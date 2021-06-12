Galler-İsviçre karşılaşması beraberlikle sonuçlandı
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'ndaki Galler-İsviçre karşılaşması 1-1 sonuçlandı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan A Grubu ilk maçında, Galler ile İsviçre karşılaştı.
İsviçre, ilk yarıda yüzde 73 oranında topa sahip olmasına rağmen girdiği pozisyonlarda çerçeveyi bulamadı. Soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi.
İsviçre'nin 49. dakikada kullandığı köşe vuruşunda topa doğru zamanlamayla yükselen Embolo, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.
Galler 74. dakikada skoru eşitledi. Moore, Morrell'in ceza sahasının sağ köşesinden açtığı ortada topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.
Kalan bölümde gol olmayınca mücadele 1-1 bitti ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.