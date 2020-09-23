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Garry Rodrigues ayrılıyor

Fenerbahçe ve Olympiakos takımları Garry Rodrigues transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Garry Rodrigues ayrılıyor
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Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan Garry Rodrigues, Olympiakos'a transfer oluyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Yeşil Burun Adalı futbolcunun menajeri Yunan ekibi ile anlaşmaya varırken, futbolcunun onay vermesi halinde transfer gerçekleşecek.

Rodrigues ‘tamam’ dediği an, Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi feshedilecek.

Fenerbahçe transfer Garry Rodrigues Olympiakos

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