Garry Rodrigues ayrılıyor
Fenerbahçe ve Olympiakos takımları Garry Rodrigues transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan Garry Rodrigues, Olympiakos'a transfer oluyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Yeşil Burun Adalı futbolcunun menajeri Yunan ekibi ile anlaşmaya varırken, futbolcunun onay vermesi halinde transfer gerçekleşecek.
Rodrigues ‘tamam’ dediği an, Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi feshedilecek.