ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap