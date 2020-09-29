Gary Rodrigues Al Ittihad'a dönüyor
Transfer dönemi boyunca Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Gary Rodrigues'i eski takımı Al Ittihad geri çağırdı.
Suudi Arabistan Pro Lig'de beklentilerin altında kalan ve geçen sezonu 10. sırada bitiren Al Ittihad takımında teknik direktör Fabio Carille, Rodrigues'i yeniden takımında görmek istiyor.
Ajansspor'un haberine göre, geride kalan haftalarda Rodrigues Fenerbahçe yönetimiyle sözleşmesinin feshedilmesi konusunu görüşmüş ve kulüp bu duruma olumlu yaklaşmıştı.
Geçtiğimiz sezon Sarı-lacivertli forma ile 26 lig maçına çıkan 29 yaşındaki kanat oyuncu, bu maçlarda 4 gol, 4 asist yapmıştı.