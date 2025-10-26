Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı
69 yaşında vefat eden Türk spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yazar Faik Çetiner, son yolculuğuna uğurlandı.
Gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Faik Çetiner, Erenköy Galip Paşa Camisi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Erenköy'deki Galip Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Çetiner'in ailesi, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) eski başkanlarından Servet Yardımcı ile Mehmet Ali Aydınlar, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eski bakan Mehmet Ağar, teknik direktör Yılmaz Vural, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, basın camiası ve sevenleri katıldı.
Cenaze namazının ardından Çetiner'in naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.