Gazi Koşusu ne zaman, bu pazar mı?

Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü bu yıl yapılıyor. Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşu için heyecan katlanırken tarihler merak ediliyor. İşte "Gazi Koşusu ne zaman" sorusunun yanıtı...

Gazi Koşusu ne zaman?

Bu yıl, 100. Gazi Koşusu 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.15'te gerçekleşecek.

Yarışacak atlar ve jokeyler ile ödül miktarı ilerleyen günlerde belli olacak.