Gazi Koşusu'nu Secret Power kazandı

Çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 22 at katıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Özcan Yıldırım'ın bindiği "Secret Power" isimli safkan 2.31.04'lük dereceyle birinci sırada bitirdi.

İkinciliği 2.31.31'lik derecesiyle Müslüm Çelik'in bindiği ve Ahmet Korkmaz'ın sahibi olduğu "Mucize Kız", üçüncü sırada ise 2.31.32'lik derecesiyle Onur Dilbaz'ın sahibi olduğu ve Gökhan Kocakaya'nın bindiği "Sigoş" adlı safkan geldi.

1927'den beri devam eden yarışa 3 yaş safkan İngiliz tayları yarış hayatlarında sadece bir kez koşabiliyor.