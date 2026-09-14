Gaziantep-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maçının sonucu ne? Fenerbahçe'nin kaç puanı var? Maçın önemli anları...

Gaziantep-Fenerbahçe maçında gol sesi çıkmadı
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada orta alanda Kerem'den kaptığı topla ceza yayı üzerine kadar gelen Sorescu'nun şutu savunmadan sektikten sonra kaleci Ederson'da kaldı.
15. dakikada ceza yayı sağında topla buluşan Sorescu'nun yerden sert şutu yandan az farkla auta çıktı.
23. dakikada sol kanattan Kerim'in uzun pasıyla arka direkte topla buluşan Sorescu'nun yakın mesafeden vuruşunda Brown ayak koydu ve kornere çıktı.
27. dakikada Halil'in pasıyla orta alanda topla buluşan Sorescu'nun ceza yayı gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
33. dakikada sol kanattan Archie Brown'ın ortasına kale önünde Kerem'in ayak içiyle dokunuşu yandan auta çıktı.
35. dakikada Guendouzi'nin ara pasıyla ceza sahasında sıfıra inen Kerem'in yerden pasına Greenwood'un vuruşu yandan dışarı gitti.
37. dakikada savunma arkasına atılan topla ceza sahasına sarkan Kerem'in müsait durumdaki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisinden yaptığı tek vuruşta top direk dibinden dışarı çıktı.
40. dakikada kaleci Tobiasz'ın uzun vuruşuyla savunma arkasında topla buluşup sağdan ceza sahasına giren Sorescu'nun çaprazdan vuruşu az farkla dışarı çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Lukaku'nun ara pasında ceza sahasına sarkan Guendouzi'den önce savunma topu uzaklaştırdı, ceza sahası dışına açılan topa Kerem'in plase vuruşu direkten döndü.
56. dakikada Kante'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood'un rakibini çalımladıktan sonra yerden şutu yandan az farkla dışarı çıktı.
67. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Vedat Muriqi'nin penaltı noktasına yerden pasına Archi Brown'ın tek vuruşu kaleci Tobiasz'da kaldı.
72. dakikada orta alanda aldığı topla ilerleyen İrfan Can Kahveci'nin ceza yayı gerisinden yaptığı sert şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
87. dakikada ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Greenwood'un sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.