Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı muhtemel ilk 11'i

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına gidiyor. Lider ile puan farkını 6'ya indirmek isteyen Sarı Kanarya ligin flaş takımı Gaziantep FK'yı güzel bir oyunla geçmek istiyor. Heyecan her geçen dakika artarken dillerden düşmeyen soru "Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

Gaziantep FK: Burak, Perez, Talha, Arda, Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Talisca

İlk kez sakat oyuncu yok

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez sakat oyuncusu olmadan bir mücadeleye çıkacak.

Uzun süredir sahalardan uzak kalan kaptan Mert Hakan Yandaş, takıma dahil oldu.

Sakatlığını atlattıktan sonra Suttgart mücadelesinin son bölümünde süre alan Jhon Duran'ın, Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Tedesco'nun, yarın Duran'a Stuttgart maçına göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise yarınki maçta yok.

Skriniar 11'e dönüyor

Samsunspor deplasmanında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Milan Skriniar, Fatih Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.

Cezasını tamamlayan Slovak savunma oyuncusunun Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.