Süper Lig'de perde Gaziantep FK – Galatasaray maçıyla açılıyor. Bu sene L. Sane ve Osimhen'i kadrosuna katan Aslan'ın ilk maçta nasıl bir mücadele sergileyeceği merak ediliyor. Öte yandan müsabakayı ilemek isteyenler "Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman?

Gaziantep FK - Galatasaray maçı 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Süper Lig'deki ilk heyecan dolu müsabakayı beIN SPORT HD 1 kanalı canlı yayınlayacak.

Sane ilk resmi maçına çıkacak

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Geçen sezon Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da 11 kez fileleri havalandırarak kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Sane, Gaziantep FK müsabakasıyla ilk resmi maç heyecanını yaşayacak.

Osimhen ve Icardi'nin durumları belirsiz

Sarı-kırmızılı ekipte santrforlar Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in yarınki müsabakada oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek.

Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen, kampa geç katıldı. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.

İki futbolcunun yarın süre alıp almayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

Santrforda Barış Alper ilk aday

Teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen veya Icardi'ye görev vermemesi durumunda yarınki karşılaşmada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı santrfor oynatması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarında Barış Alper'i ileri uçta oynatmıştı.

Nelsson ve Cuesta'nın lisansları çıkarılmadı

Yarınki müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek.

Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.