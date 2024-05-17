Gelecek yıl lisans alamayacak kadar borçtalar: 120 yıllık kulüp iflas etti!

Belçika 2. Lig takımlarından KV Oostende (KVO), ödenemez miktarlara ulaşan borçları nedeniyle gelecek yıl için lisans alamayacağını duyurdu. 1904 yılında kurulan ve 120 yıllık bir tarihe sahip olan kulüp, alt lige düşmektense iflas başvurusunda bulunacak.

"Başka çare yok"

Kulüp yöneticisi Werner Van Oosterwyck yaptığı açıklamada, "Lisans alamazsak ikinci amatör lige düşeriz ve buradaki büyük borç yükünü ödememiz mümkün değil. Bu nedenle, geçici yönetici sıfatımla 3 Haziran’da KV Oostende’nin iflas başvurusunda bulunmaktan başka seçeneğim kalmayacak" dedi.

"Taraflarlar için büyük bir darbe"

Açıklamalarına bunun tüm taraflarlar için büyük bir darbe olduğunu bildiğini ifade eden Oosterwyck, "Taraftarlar, oyuncular, antrenörler, sponsorlar, çalışanlar, gönüllüler... Aynı zamanda, zor şartlar altında kulübü ayakta tutan harika çalışanlardan oluşan ekibi de düşünüyorum. Hepsi işlerini kaybediyorlar" diye konuştu.

İflas kararını yönetici olarak kariyerindeki karanlık bir gün olarak nitelendiren Oosterwyck "En azından KVO’nun bir şekilde yeni bir başlangıç yapabileceğini umuyorum. Oostende gibi bir şehrin futbol kulübü olmadan üst seviyede olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.