Gelibolu'da binlerce kişi barış için koştu

01 Ekim 2017

Turkcell'in ana sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Türkiye'nin barış temalı ilk maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, 'Barış için Koşuyoruz' sloganıyla, binlerce kişinin katılımıyla düzenlendi.

42 kilometre maraton, 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre ve 5 kilometre halk koşusu olarak dört kategoride gerçekleştirilen organizasyonda, Gelibolu Yarımadası'nın tarihi parkuru geçildi.

Gelibolu Yarımadası'ndaki koşuda 42 kilometrelik parkuru erkeklerde Türk atlet Murat Kaya, kadınlarda da Vesile Yılmaz Anatca ilk sırada tamamladı. Yarı maratonda şampiyonluk erkeklerde Özkan Yüksel kadınlarda ise Seda Kurtuldu'nun oldu. 10 kilometrelik koşuda ise birincilik erkeklerde Hasan Tek, kadınlarda Elif Polat'a gitti.

Barış Ormanı'na 10 bin fidan

Maraton öncesinde Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, sunucu Burcu Esmersoy, şovmen Kadir Çöpdemir ve eski futbolcu Pascal Nouma'nın katılımıyla başlangıç noktasına sembolik bir 'barış' fidanı dikildi.

Ayrıca, geçen yıl 10 bin fidan dikimiyle hayata geçirilen Turkcell Barış Ormanı'na, 10 bin fidan daha eklendi.

Startı dünya şampiyonu Mizgin Ay verdi

10 kilometrelik parkurda, startı Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve dünya şampiyonu atlet Mizgin Ay verdi. 10 kilometre koşusunda Burcu Esmersoy, Kadir Çöpdemir ve Pascal Nouma da yer aldı.