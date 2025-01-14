Geliri katlamak için yeni sahalar şart

Hayati ARIGAN

Golf turizminde rezervasyonlar artmaya başlıyor. Kitlesel turizmin yanında golf ile de öne çıkan Antalya Belek’te sezon 12 aya yayılıyor. Farklı ülkelerde golfçüler Antalya’ya akın ederken, 2025’te de turizmciler rezervasyonlardan oldukça mutlu.

Fakat 5 milyar dolara ulaşan gelirle birlikte İspanya, Portekiz gibi ülkeleri yakalamak için yeni destinasyonların şart olduğunu uzmanlar da vurguluyor. 50’den fazla beş yıldızlı otelin yer aldığı Antalya Belek bölgesinde 15 golf sahası bulunuyor. Bu tesislerde her yıl 130 bine yakın golfçü ağırlanıyor. Bir golf misafiri, normal turiste göre 2.5 kat döviz bırakıyor. Sadece geçen yıl toplam oyun sayısı yüzde 13 artarak 526 bine ulaştı. Şimdi ise hedef 2025’te 600 bin oyun.

“15 dakikada 15 alan gezmek mümkün”

Türkiye’de golf turizmine önemli katkılar sağlayan ve 4’üncü kez düzenlenen ‘Cornelia Masters Golf Turnuvası’ kapsamında Cornelia Golf Club Genel Müdürü Ali Şahin golf turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2008’de Belek’in Avrupa’nın en iyi golf destinasyonu seçildiğini hatırlatan Ali Şahin, “Belek gibi bir golf destinasyonu dünyanın hiçbir yerinde yok.

Hem otellerimizin sunduğu lüks servis, hem sahalarımızın kalitesi, bakımı ve hizmet kalitesinin üst seviyede olması ile Belek, çok önemli bir golf destinasyonu ve Avrupalı misafirlerin Türkiye’yi tercih etmesinde başrol oynuyor. Belek’te yaklaşık 10 tane golf kulübü, 15 tane golf sahası var. Bunların en uzaklarının birbiri olan mesafesi 15 dakika. Dolayısıyla 15 dakika içerisinde çok farklı 15 tane golf sahasında oynayabiliyorsunuz” dedi.

Belek’in yıl bazında rahatlıkla 600 bin round oyun oynanan bir golf destinasyonu olabileceğini söyleyen Ali Şahin, “Golf turizminden Türkiye’ye yaklaşık gelir 200- 250 milyon Euro’ya kadar da çıkabiliyor. Ancak İspanya ve Portekiz ile kıyasladığınızda maalesef çok da fazla değil. Özellikle İspanya, golf turizminden yaklaşık 5 milyar dolar seviyesinde bir girdi sağlıyor. Dolayısıyla ülke olarak bizim yeni golf destinasyonları yaratıp, buralarda da yeni golf sahalarıyla birlikte daha fazla golfçü misafiri ağırlayabiliyor olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Mersin, Bodrum, Alanya, Bodrum’da yeni destinasyonlar yaratılıp Türkiye’ye çok ciddi bir şekilde döviz girdisi sağlanabileceğini belirten Şahin, “Bir milyar dolarlık turizm gelirine ulaşabilmemiz için 5 Belek’e ihtiyacımız var. Bu da yaklaşık 50 tane golf sahası demek. 10 tane golf sahası daha yaptığımızda ve Belek ile bir çalıştığında geliri 200- 250 milyon Euro daha da arttırabilirsiniz” dedi.

Cornelia Masters’ta şampiyon değişmedi

Profesyonel golfçülerin şampiyonluk için yarıştığı Cornelia Golf Masters, dördüncü kez ve amatör golfçülerin yarıştığı Cornelia Open Turnuvası ise üçüncü kez tamamlandı. Son şampiyon Cullinan golf kulübü 282 netle bu yıl da zirveye çıktı. 13 kulübün mücadele ettiği organizasyonda Taurus ikinci, Ankara golf kulübü üçüncü sırayı aldı.

“En çok İngilizler golfe geliyor”

Golf turizmine yönelik rakamları da paylaşan Ali Şahin, şu bilgileri verdi: “Şu anda Türkiye’ye golf için İngiltere’den çok fazla misafirimiz geliyor. Almanya ikinci sırada ardından İsviçre, Avusturya, Belçika, doğu Avrupa ülkelerinden önemli sayıda misafir alıyoruz.

Şubat, Mart, Nisan, Ekim, Kasım dönemlerinde golf sahalarımızda yer bulmak çok zor. Bir golf misafiri, haftalık bin 500 ila 3 bin 500 euro arasında bir harcama yapabiliyor.” Şahin, dünyaca ünlü şampiyon golfçü Sir Nick Faldo tasarımlı, 27 parkurdan oluşan Cornelia Golf Club’ta ise yılda ortalama 55-60 bin raunt golf oynandığını, en yoğun ay olan mart ayında 9 bin rounda kadar çıktıklarını sözlerine ekledi.

“Yatay kur mücadeleyi zorlaştırıyor”

Turist sayısı anlamında 2024 sezonunun iyi bir sezon olduğunu ifade eden Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Doluluk ve hizmet anlamında hiçbir sıkıntı olmadı. ‘Her şey dahil’ denilen bu ürün yağmuru sistemini Türkiye’den daha iyi uygulayan bir ülke yok.

Burada önemli olan doğru fiyat. Biz hep bunu vurguluyoruz. Doğru fiyatı bulursak en doğru turizm gelirine ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” dedi. Döviz kurunun yatay seyir izlemesinin maliyetlerle mücadeleyi zorlaştırdığını dile getiren Alkaya, “Dolayısıyla ne kadar ciro olursa olsun turizmcinin kârlılığı negatif etkilendi.

Kurun turizmciye yardımcı olacak bir hareket izlemesi, bizim işletme maliyetleriyle çok daha efektif mücadele etmemiz için şart. Turizmcinin biraz nefes almaya ihtiyacı var. Ülkenin cari açığına bu kadar katkısı olan bir sektörün daha etkin desteklenmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Hedef 500 bin Fransız’ı Türkiye’ye getirebilmek

Türkiye’nin bacasız sanayisi olarak kabul edilen turizmde geçen yıl işler iyi gitti. Yaşanan sorunlara rağmen yılı iyi bir doluluk oranıyla kapatan sektör 2025’ten de umutlu.

Özellikle Akdeniz’in ana pazarı olarak görülen Rusya’nın dışında İngiltere ve Polonya’dan da beklentinin üzerinde misafir ağırlayan sektör, 16 milyon 850 bin yabancıya ev sahipliği yaptı. İngiltere pazarı 1,5 milyon barajını aştı, daha önceki yıllarda 1 milyonun altında kalan Polonya pazarı da bu yıl 1,5 milyona yaklaştı.

Turizmciler, seyahat endüstrisinde önemli paya sahip farkla kaynak pazarlara yöneldi. Bunların başında bu yıl yaklaşık 176 bin turistin geldiği Fransa oldu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, savaş halindeki Rusya'nın bu yıl da bir numaralı pazar olduğunu anımsatarak Rusya'dan gelen turist sayısının 4 milyona yaklaştığını belirtti.

İkinci sırada yer alan Almanya'dan gelen turist sayısının da 3,5 milyon civarında olduğunu aktaran Kavaloğlu, “Üçüncü sıradaki İngiltere pazarında 1750 kişiye ulaştık. 2025'te hedef 2 milyon İngiliz turisti Antalya'ya getirebilmek. Polonya çok önemli pazar, 1 milyonu aşarak dördüncü pazarımız oldu. İngiltere ve Almanya'da ise yüzde 10'un üzerinde bir büyüme bekliyoruz” diye konuştu.

Mesafe nedeniyle ABD ve Çin'den çok sayıda turist getiremediklerini ifade eden Kavaloğlu, İngiltere ve Almanya'da çift haneli büyümenin başladığını dile getirerek: “Yoğunlaştığımız bir pazar da Fransa. Fransa'nın kendi sahilleri olduğu için buradan çok fazla turist alamıyoruz. Buraya yoğunlaşmamız gerekiyor, çünkü dünya turizminde büyük kaynak pazarlardan biri Fransa. Hem Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı hem oteller olarak çalışmalara başladık. İlk etapta hedef Fransa'dan 500 bin kişiyi Antalya'ya getirmek daha sonra ise bu pazarda milyon sayılarına ulaşmak."