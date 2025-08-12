Genç Milli Takımların başına Samet Aybaba geçti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Genç Milli Takımlar Teşkilatı’nda yapılan organizasyon değişikliği kapsamında Samet Aybaba’nın Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurdu.

Uzun yıllar süren teknik direktörlük kariyeri

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe 1990-1991 sezonunda MKE Ankaragücü’nde başlayan Aybaba, bugüne kadar Kayserispor, Adana Demirspor, Vanspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Trabzonspor, BB Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Bucaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor gibi birçok kulüpte görev yaptı.

Son görevi Beşiktaş’taydı

UEFA Pro Lisans diplomasına sahip tecrübeli futbol adamı, son olarak 2023-2024 sezonunda Beşiktaş’ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevinde bulunmuştu.