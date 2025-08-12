Genç Milli Takımların başına Samet Aybaba geçti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine Samet Aybaba’nın getirildiğini açıkladı. Uzun yıllar Türk futboluna hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden Aybaba, son olarak Beşiktaş’ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü yapmıştı.
Uzun yıllar süren teknik direktörlük kariyeri
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe 1990-1991 sezonunda MKE Ankaragücü’nde başlayan Aybaba, bugüne kadar Kayserispor, Adana Demirspor, Vanspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Trabzonspor, BB Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Bucaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor gibi birçok kulüpte görev yaptı.
Son görevi Beşiktaş’taydı
UEFA Pro Lisans diplomasına sahip tecrübeli futbol adamı, son olarak 2023-2024 sezonunda Beşiktaş’ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevinde bulunmuştu.