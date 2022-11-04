Genç satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş'un büyük başarısı

Türkiye Satranç Federasyondan yapılan açıklamada, Yağız Kaan'ın aynı zamanda dünya satrancının en genç IM unvanlı sporcusu ve güncel sıralamada 2 bin 453 Elo puanıyla kendi yaş grubunda dünya birincisi durumunda olduğu belirtildi. Genç milli sporcu Türkiye Elo listesinde ise 14. sırada yer aldı.

Milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş, 2019 yılında Slovakya'da düzenlenen Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 8 yaş genel kategoride şampiyon olarak ilk büyük uluslararası başarısına imza atmıştı.