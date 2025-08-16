Gençlerbirliği başkanı Sungur, Süper Lig planını açıkladı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, kırmızı-siyahlı ekibin 4 yıl aradan sonra yeniden Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek olmasının önemine değindi. Sungur, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün geleceğine dair hedeflerini ve transfer planlarını kamuoyuyla paylaştı.

Sungur, uzun aradan sonra Süper Lig’e dönüşün sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, “Süper Lig’de evimizde oynadığımız son maçın üzerinden 4 yıl geçmiş. Elbette insan ömründe de 102 yıllık kulübün tarihinde de 4 yıl kısa bir süre. Ama Gençlerbirliği’ni yakından takip edenler bu 4 yılın bizim için çok uzun bir süre gibi yaşandığının farkında. Süper Lig’e döndük. Yaşamak için Süper Lig'e dönmek zorundaydık. Şimdi de önümüzde çok önemli 3 sene var. Başkan olarak hedefim, bu 3 senede Gençlerbirliği’ni tıpkı eskiden olduğu gibi Süper Lig’in gediklisi kulüp haline getirmek, keşfeden, yetiştiren bir Gençlerbirliği'ni yeniden kurmak” ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Sungur, “Temkinli hareket ediyoruz. Geçen senelerde istikrarlı biçimde süre almış oyuncuları kattık takıma. Bugün Adama Traore geliyor. Ayağının tozuyla yarın sahaya bile çıkabilir. Tecrübeli, ülkesinin milli takımında oynamış, üst düzey turnuvalarda sahaya çıkmış bir isim. Böylece kanatları tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta 2 transferimiz daha olacak. Geç kaldık, eksiklerimiz var diye endişelenmeye gerek yok. Futbol dinamik süreç. Transfer sırf transfer yapmak için gerçekleştirilmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sungur, taraftarlara sabır çağrısı yaparak, “Şimdiye kadar aldığımızın iki katı oyuncu alırdık, sonra işimiz tamamen şansa kalırdı. Elbette futbolda şans faktörü var ama eğer oyuncularınız iyiyse şansınız da çoğalır. İmkanları sonuna kadar zorlayarak kadromuza en iyilerini kazandırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda taraftarımızdan sabırla hareket etmelerini bekliyorum, futbolda paniğe yer yok” dedi.

Başkan Sungur, yarın akşam oynanacak Gençlerbirliği–Antalyaspor karşılaşması için de Ankaralılara çağrıda bulunarak, “Sahada futbolcularımız, tribünde taraftarımız, Gençlerbirliği'ne yakışan bir akşam olacağından eminim” ifadeleriyle taraftarı Eryaman Stadyumu’na davet etti.