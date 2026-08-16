Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında skandal! Savcılık derhal harekete geçti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlerbirliği- Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun üzerinden Fenerbahçe formasının çıkartılmasına ilişkin olarak soruşturma başlatıldı.
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında gerçekleşen Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında tribünlerde skandal niteliğinde bir olay yaşandı.
Karşılaşmayı Gençlerbirliği tribününden takip eden 3-4 yaşlarındaki Fenerbahçeli taraftarın üzerindeki formanın zorla çıkarıldığı anları yansıtan görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
Hadisenin gündem olması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık tepki çeken hadisye ilişkin soruşturma başlattı.
Savcılık iki suçtan işlem yaptı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İlimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir."
6222 sayılı kanun sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesini, 5237 sayılı kanun ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına yönelik yaptırım getiriyor.